Publicerad 2016-12-19 16:38

En man i 40-års åldern uppges ha drunknat vid Los Alcázares (Murcia), som är ett av de värst drabbade samhällena. Han spolades iväg av vattenmassorna och ned i en privat pool, där han hittades död. Medan Los Alcázares upplevt en nederbörd på 150 liter per kvadratmeter på kort tid har andra områden registrerat mer än 200 liter.



Det gäller bland annat Campo de Cartagena. Stora skyfall väntades även under eftermiddagen 19 december allt eftersom den senaste regnfronten drar upp över provinserna Alicante och Valencia.



En stor mängd människor har fått evakueras från sina hem i ett dussintal kommuner i södra Alicante, som Torrevieja och Orihuela, men även i Cullera, Sueca och Algemesí.

Floden Segura svämmade över sina bäddar på måndagsmorgonen. Det har inte skett sedan 1987.



Skyfall på upp till 100 liter per kvadratmeter väntas fortsatt och därför råder näst högsta beredskap minst till klockan 18.00.