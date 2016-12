Dragningen i jullotteriet startade strax efter klockan nio på morgonen. Storvinsen "El Gordo" dök upp klockan 11.57 och tillfaller nummer 66.513. Foto: RTVE

Publicerad 2016-12-22 12:21

För första gången i jullotteriets mer än hundra år långa historia slutar storvinsten på en trea. Priset är på fyra miljoner euro per serie, eller 400 000 euro per lott (décimo). Från detta ska dras en vinstskatt på 20 procent, som infördes 2012.



Då varje nummer trycks i hundratals serier och storvinsten i sin helhet sålts i Madrid har den spanska huvudstaden upplevt ett mångmiljonregn. Precis som förra året dök storvinsten upp i den sjunde dragningsomgången (av tio) och drogs av samma flickor från skolan San Ildefonso som sjöng El Gordo förra året.



Andravinsen på 1,25 miljoner euro per serie har tillfallit nummer 04.536 och tredjevinsten på 500 000 euro går till nummer 78.748.



Om du har köpt jullotter kan du kolla om du vunnit något på följande sida:

http://loteria.rtve.es