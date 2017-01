Den stora efterfrågan på el under kallfronten fick priset att stiga till den högsta nivån på drygt tre år. Foto: Mats Björkman

Publicerad 2017-01-23 07:00

Den rörliga eltariffen sköt iväg till 88 euro per megawattimme, vilket var det dyraste priset på drygt tre år. Det var då regeringen valde att göra om prissättningssystemet, så att kostnaden är beroende av utbud och efterfrågan.



Under en av de kallaste perioder på många år i flera delar av Spanien steg elkonsumtionen i landet med fem procent, jämfört med normalt. Samtidigt sprang det löpande elpriset iväg och föll på nytt något när kallfronten bedarrade.



Prishöjningen var så pass kraftigt att om den vore pemanent skulle den innebära en genomsnittlig årsökning på hundra euro per hushåll.