María Jimena Rico och Shaza Ismail väntas anlända till Málaga 29 april. Foto: Privat

Publicerad 2017-04-29 09:50

Guardia Civil uppges ha medlat med den turkiska polisen för att få loss María Jimena Rico och hennes egyptiska flickvän Shaza Ismail. De var på flykt från Shazas far och har suttit i häkte både i Georgien och Turkiet, innan de spanska myndigheterna lyckats få dem till Spanien.



Räddningsaktionen har bekräftats av familjen Rico. Jimena och Shaza tillbringade natten på ett hotell i Barcelona och väntas flyga till Málaga under lördagen, där María Jimenas familj väntar i Torrox.



De var saknade i tre dagar, efter att turkisk polis gripit dem i Istanbul och hållit dem isolerade. Detta kritiseras av spanska myndigheter, som finner att Rico tvingats skriva under ett papper på turkiska där hon avsade sig rätten att ta kontakt med sitt lands konsultat.