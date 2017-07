Fandiño var 36 år och fäktades sedan 2005. Foto: Gobierno de Castilla-La Mancha/Wikimedia Commons

Publicerad 2017-06-17 23:16

Fandiño fördes i ilfart till sjukhus med förklarades död vid ankomst. Efter att ha belönats med ett öra för sin första tjur ville matadoren bjuda till extra och göra några "pases" i inledningen av kollegan Baltasar Ibáns tjur. Fandiño trasslade dock in sig i sin mantel och föll till marken, där tjuren trängde in sitt ena horn under matadorens skulderblad.



Tjuren är från uppfödaren Dehesa del Escorial, samma som avlade en kviga som stångade ihjäl legendariske Antonio Bienvenida. Ihjälstångningen inträffar nästan exakt ett år efter att matadoren Víctor Barrio också förlorat livet i arenan. Det dödsfallet ledde till en rad hån på sociala nätverk som föranledde ett flertal åtal.



Tidningen El País informerar att sedan 1900-talet har sammanlagt 138 personer dödats i samband med tjurfäktningar, av dem 36 matadorer.