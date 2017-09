Publicerad 2017-09-22 13:00

Mannens mardröm började 2008 och han blev inte av med sina oönskade hyresgäster förrän i januari 2014. De lämnade efter sig obetald hyra på mer än 90 000 och samtidigt hade de länsat huset när de gav sig av. Inte ens elinstallationerna fanns kvar.



Kvinnan hade svarat på en försäljningsannons, där ägaren bad om 285 000 euro för villan, som är på 200 kvadratmeter och ligger i Navas del rey, utanför Madrid. Hon uppgav dock att hon först behövde sälja en affärslokal och bad att få flytta in och betala tusen euro i månaden under en kort period, tills försäljningen var klar.



Ägaren gick med på förslaget och han har djupt fått ångra det. Han har spenderat 12 000 euro i advokatskostnader och en rad juridiska förvecklingar och regelrätta misstag ledde till att kvinnan förblev i huset flera år till. Under tiden tvingades ägaren dessutom täcka el- och vattenkostnaderna.



Handläggningen av ärendet var så bristfälligt att justitierådet Consejo General del Poder Judicial hårt kritiserat domstolarnas agerande. Däremot har mannen nekats ett skadeståndskrav på 100 000 euro med motiveringen att det inte är ett ärende där man kan kräva skadestånd.



Mannen, som idag är 74 år, har äntligen blivit av med kvinnan och hennes tre vuxna barn som ockuperade villan. Han har dock inte bara förlorat de avtalade hyreskostnaderna och fått lägga ut tusentals euro i räkningar. Huset är idag dessutom endast värt 176 000, mot de 285 000 som han räknade få in 2008, precis före krisen.