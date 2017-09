Tillsammans med en fängelsekumpan som tjänar livstids fängelse gav den misstänkta styckmördaren Pierre Danilo Larancuent ut två kriminalnoveller i Sverige.

Tidningen El Español uppger att den misstänkte styckmördaren i Valencia är Pierre Danilo Larancuent, född i Göteborg 1981 av argentinska föräldrar. Han ska ha kommit in på den kriminella banan i tidig ålder och dömdes 23 år gammal till 14 års fängelse för narkotikabrott.



Efter att Laracuent tjänat sitt straff flyttade han till Valencia, där han bland annat uppges ha frekventerat gym för att träna. Under sin tid på Kumla-anstalten lärde han känna Ricard A. R. Nilsson, dömd till livstids fängelse för ett mord som begicks 2000. Tillsammans har de givit ut två kriminalnoveller, ”Män utan nåd” och ”Med döden som skugga”. Enligt El Español finns fler färdiga manus som ännu ej publicerats,



Det var på kvällen 11 september som polisen i Valencia fann resterna av en styckad man i en resväska, intill några sopcontainrar i kvarteret Russafa. Offret identifierades som den 22-årige frisören Alberto Ferrer. Vittnesuppgifter och blodspår ledde polisens utredare till en fastighet endast 300 meter från fyndplatsen.



Strax före klockan 14 den 12 september anlände den 51-årige polisinspektören Blas Gámez Ortiz och en kollega till adressen, på calle Sueca. Där mötte de i porten Pierre Danilo Laracuent, som bar på två väskor och verkade nervös. När de bad honom om legitimation gick Laracuent till attack med en kökskniv och skadade Gámez Ortiz så svårt att denne avled vid platsen. Poliskollegan öppnade eld med sitt tjänstevapen och dödade i sin tur Laracuent.



Det är forfarande oklart motivet bakom styckmordet på Alberto Ferrer. Polisinspektören Gámez Ortiz, som var gift och far till två barn, har tilldelats poliskårens guldmedalj postumt.