BÄSTA LÄGET Genom att slå upp en dörr mot Playa del Faro ligger Surfjak Aquasport i direkt anslutning till stranden. Foto: Privat

Publicerad 2017-09-08 06:55

Walkler är en gammal räv i branschen, men han satsar nu på de nyaste disciplinerna inom Kanotförbundet, surfski och SUP (stand-up-paddling).

– Skillnaden på en Surfski och en klassisk kajak är att man sitter uppå surfskin, istället för inuti en kajak. Skrovets form är snarlik, men surfskin är anpassad till att lätt fånga surfen på havsvågorna. En annan skillnad är att surfski främst utövas i medvind och medvåg. Det gör att den passar mycket bra på Costa del Sol.



Surfjak Aqwasport erbjuder både träningsmöjligheter för rutinerade kanotister och nybörjarkurser. Lars Walkler hoppas kunna sätta ihop små grupper i olika nivåer.

– Det är ju inte helt lätt att ha sin egen kajak eller surfski hemma, men hos oss kan man enkelt använda Surfjaks material, bara några steg från vattnet. Centret har också ett flertal träningsredskap, för att utveckla teknik och styrka inomhus, exempelvis vid dålig väderlek.



Lasse utbildade sig till kanotinstruktör redan 1976, och har senare vidareutvecklat sig. De senaste 25 åren har han framför allt instruerat nybörjare på Istán-sjön samt vid campingen i Hindås, utanför Göteborg, som han drev tills för bara ett år sedan och som han nu hyrt ut.



Som tävlingsaktiv i Brunnsvikens kanotklubb i Stockholm har Lars Walkler genom åren samlat på sig ett 50-tal SM-medaljer, flera internationella priser och han var även uttagen som OS-kandidat av Kanotförbundet till Los Angeles 1984.

– Jag kom dels femma och dels trea i de två uttagningarna samt fick prova storlek på OS-uniformen, men trots att åtta man valdes ut fick jag stanna hemma… Men det är en annan historia, suckar Lasse och konstaterar att om han kommit med hade han kanske inte varit här i Marbella idag med ett kanotcenter, vilket ju inte är helt fel!.



Hans relation till Costa del Sol går långt tillbaka och efter några år där han drivit campingen utanför Göteborg har han nu en fot igen på kusten.

– Det här är ett långtidsprojekt. Jag har inlett ett samarbete med Svenska Kanotförbundet som ska arrangera träningsläger här. Maratonlaget ska ha höstläger på Costa del Sol i september.



Lasse har den infrastruktur som krävs såväl för elitpaddlaren som för nybörjare, inkluderat en släpvagn med plats för 24-25 surfski eller kajaker.

– Vi kan erbjuda paddlingsupplevelser på många platser längs kusten och tack vare släpet kan vi göra så kallade ”downwind-träningar”, där deltagarna blir upphämtade vid slutmålet.



Lasse Walkler kan även erbjuda paddling i Istánsjön, som han känner som sin egen backficka. Hans utbud inkluderar vidare drakbåtar.

– Jag organiserar olika former av företags- och gruppevents. Flera saker är jag ensam om, som laserduvskytte och min bas i direkt anslutning till Medelhavet är oslagbar.



Redan 1991 anordnade Lasse drakbåtsfestival både i Puerto Banús och i Sevilla. Sedan drev han fram till 2012 äventyrsföretaget Ticket-To-Ride på Costa del Sol. De var pionjärer och många tog snabbt efter.

– Tanken är nu att erbjuda så unika upplevelser att andra eventföretag snarare anlitar oss, än försöker kopiera mig, säger Lasse.



Surfjak Aqwasport ligger vid marinan i Marbella. Det första Lasse gjorde efter tillträde till lokalen han hyrt var att slå upp en dörr rakt ut till stranden. Trappan går ordagrant rakt ned i vattnet, åtminstone vid högvatten.

– Samarbetet med kommunen har tyvärr varit trögare än väntat i början. Jag tror dock att nu när det blir maktskifte kommer den nya styrelsen att uppskatta värdet av ett kanotcenter mitt i stan. Kanotlandslagets närvaro i september bör också fungera som utmärkt reklam för verksamheten, säger Lasse med ett leende.



För tillfället har Surfjak Aqwasport inga fasta öppettider. Det bästa är därför om du vill börja träna alternativt arrangera mindre eller större event, att ta kontakt via telefon 693 714 777 eller på +46 706 115 133. Hemsidan www.surfjak.com är i skrivande stund under uppbyggnad men företaget finns även på Facebook, under “Surfjak Aqwasport Marbella”.