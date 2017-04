Lena Ottosson och Mikael Jönsson har från och med 1 maj eget pastorat. Foto: Svenska kyrkan i Fuengirola

Publicerad 2017-04-06 12:35

SKUT beslutade 2011 att lägga ned församlingen på Costa del Sol, av besparingsskäl. Verksamheten fortsatte dock i mindre skala, under ledning av en lokal församling. Under dessa år drevs kyrkan enbart av frivilliga krafter och tillresande, oftast pensionerade präster.



Efter stort engagemang från frivilliga och många höjda röster kom den lokala kyrkan åter in i SKUT 1 januari 2015. Dock med viss begränsning. Verksamheten på Costa del Sol har nämligen varit underställd storpastoratet i Torrevieja, en församling som i dagsläget har mindre än hälften så många medlemmar som Costa del Sol.

– Beslutet är kyrkopolitiskt och handlar mer om organisation än det faktiska arbetet på plats. Våra besökare kommer inte att märka någon skillnad, men det ger stadga och tryggar kyrkans framtid, förklarar Mikael Jönsson.



Costa del Sol har nu åter egen församling och pastorat, något som de flesta på kusten finner vara en självklarhet. Så självklart att det kom att tas för givet, vilket bidrog till minskat personligt engagemang och SKUT:s beslut att lägga ned församlingen.

– Vi har de senaste åren visat att många svenskar på Costa del Sol verkligen engagerar sig när det behövs. Det är deras merit att kyrkans framtid nu är tryggad, poängterar en stolt Kyrkoherde.