Publicerad 2017-05-09 18:00

Väderlekstjänsten Aemet varslar om spridda regnskurar som kan falla mellan onsdag och fredag. Det rör sig dock om högst tio liter regn per kvadratmeter.



Under fredagskvällen väntas åter varmluftsvindar av typen terral dra in i provinsen. Maximitemperaturen kommer att stiga under helgen till 27 grader.