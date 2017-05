Avgiftshöjningen under högsäsong är störst till och från San Pedro Alcántara. Foto: Mats Björkman

Publicerad 2017-05-14 07:00

Enligt Facua är högsäsongstarifferna oskäligt höga. Höjningarna uppgår till 33,8 procent för tunga fordon och hela 65,61 procent för privatbilar. Det är framför allt sträckan mellan Marbella och San Pedro Alcántara samt mellan San Pedro och Estepona som upplever den största höjningen, från 1,75 euro till 2,90. Sträckan mellan Fuengirola och Marbella kostar 4,55 euro för en privatbil under normal säsong men stiger till 7,35 euro på sommaren och under påsken.



Facua har skickat en protest till näringsdepartementet. Föreningen menar att den ökade trafiken under högsäsong med råge täcker motorvägsbolagets eventuella merkostnader och att avgiftshöjningen endast grundar sig i motorvägsbolaget Autopista del Sol´s iver att uppnå en så hög vinst som möjligt.