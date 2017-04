Publicerad 2017-03-28 09:04



Du måste ha ett spanskt konto. Det är normalt sett inte alls dyrt.



Autogiro i Sverige är inte samma som som direct debit i Spanien. Det är samma tänk, men helt olika system.



EUR-konto i svensk bank kan du inte använda för betaltjänster.

MF



Det ska i teorin fungera (genom det europeiska systemet SEPA) med EUR-konto i Sverige. En del spanska företag och ägarföreningar vet dock inte hur man gör och accepterar inte annat än spanskt konto.

Jenny



Tack för svaren.



MF vilken bank har du och vilka avgifter får du betala för ett vanligt konto att betala räkningar ifrån?

Vi betalar 7.03€ för något som kallas "non recidence authorisat.charge" per person.

Samt 30.25€ för något som kallas för "comissions/fees peticion certif.no recidensia" per person

Dessutom 30€ för "interests and/or comissions"

Detta har dragits de senaste 4 månaderna

Tacksam för svar

Cartago



Cartago,



