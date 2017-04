Publicerad 2017-04-17 12:59

Själv har jag lett en grupp skandinaver på rundresa i Andalusien under påsken. Det har gjort att jag haft tillfälle att se processioner varje dag i olika delar av regionen, från Granada, via Córdoba och Sevilla, till Cádiz och Ronda. Min kollega och bror Richard har tillbringat påsken i sitt älskade Ronda och har fångat processioner både från gatan och från sin egen balkong, som ligger strategiskt vid kyrkan Padre Jesús.



Det spanska påskfirandet kan för en oinsatt verka förefalla dystert och till och med otäckt. Nazarenos-dräkterna, speciellt de helvita, associeras av många felaktigt med Ku Klux Klan men symboliserar botgörelse. Det är naturligtvis en ytterst allvarsamt tradition, det är trots allt Kristus död som uppmärksammas, men det förhindrar inte att processionerna fängslar alla åldrar. Barn deltar i brödraskapen från före de ens lärt sig gå och medan andra urgamla traditioner är på fallrepet verkar Semana Santa inte ha några problem med nyrekryteringen.



Det är svårt att inte imponeras av de uppoffringar som görs av tusentals deltagare, av vilka vissa tågar med bindel för ögonen, barfota och i vissa fall till och med med fotbojor och kedjor. Varje ort och brödraskap har sina särdrag, sina dräkter, sin musik och sina troner. Som regel bärs två troner i varje procession, den första med en kristusfigur och den andra med en version av Jungfru Maria. Tronerna varierar i storlek och kräver allt från ett dussintal bärare, till flera hundra.



De mest kända processionerna i Spanien tågar i Sevilla. Málaga kan dock ståta med de största och tyngsta tronerna, som kräver flest bärare. Varje brödraskap har en fast dag och tid som de tågar ut från sina respektive kyrkor eller kapell. Processionen varar flera timmar och det är samma bärare hela vägen. Ansträngningen är enorm, inte bara för bärarna utan för alla deltagare. I Sevilla har temperaturen i år varit på upp till 40 grader.



Sydkusten har uppmärksammat det spanska påskfirandet sedan flera år och vi har bland annat arrangerat flera mycket uppskattade resor till Málaga för att se processionerna. Aldrig tidigare har vår mediabevakning dock varit så stor som i år. Via både vår egen hemsida, SK-tv och sociala nätverk har vi publicerat filmer från processioner runt om i Andalusien. Vissa av dem närmast i realtid.



Om du haft fullt upp med att måla påskägg eller annat påskbestyr har du nedan videoklipp som Sydkusten bjudit på under Semana Santa. Tills nästa år!



Uttåg från kvarterskyrka i Sevilla:





Legionärerna i Ronda:





Dansande tron i Cádiz:





Procession vid rådhustorget i Ronda:





Cristo de los Remedios i Ronda:





Närkontakt på långfredagen:





Återuppståndelse i byn El Gastor (Cádiz):