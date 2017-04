Karikatyr i tidningen El Diario.es med Esperanza Aguirre som gråter krokodiltårar, omgärdad av grodor.

Publicerad 2017-04-24 06:58

Utredningen befinner sig i initialstadiet, men omfattningen av svindlet uppges ligga på mer 60 miljoner euro. Det är betydligt mer än de 2,3 miljoner som González sedan flera år misstänks ha fått i muta mot ett byggtillstånd och som han ska ha brukat för att köpa sig sin lyxduplex i Alhambra del Golf, i Estepona.



Partido Popular i Madridregionen skakas av så många och omfattande korruptionsskandaler att det är anmärkningsvärt att de fortfarande tillåts styra där. Nuvarande regionalpresidenten Cristina Cifuentes kan visserligen åberopa att hon förra året anmälde de misstänkta brott som nu är föremål för granskning, men hon har själv ingått i PP:s regionala nätverk i 23 år.



Den som dock haft mest att säga till om är Esperanza Aguirre, mångårig regionalpresident och i dagsläget oppositionsledare i Madrids fullmäktige. Det kanske märkligaste av allt är hur hon, som högsta ansvarig under de år som korruptionsskandalerna pågick, hittills helt undgått åtal.



Aguirre har hårdnackat förnekat att det skulle ha förekommit en systematisk länsning av den offentliga kassan och när hon pressats om de tidigare medarbetare som är indragna i härvorna har hon uppgivit att ”endast två visade sig vara grodor”, av de hundratals höga poster som hon tillsatt.



Detta uttalade gäckar nu Esperanza Aguirre, som beskrivs som en amfibiedrottning i ett träsk, omringad av grodor.



Skandalerna som hittills runnit av Aguirre personligen går tillbaks till 2003. Då kom hon till makten i Madridregionen efter ett uppmärksammat avhopp av två socialistiska ledamöter, som vägrade rösta för en koalition mellan PSOE och Izquierda Unida. De två, Tamayo och Sáez, misstänks ha blivit mutade av Partido Popular även om detta aldrig kunnat bevisas.



Det utgjorde dock starten för många år av PP-kontroll i Madridregionen under vilka härvorna Gürtel, Púnica och Lezo fick fritt spelrum. Aguirre uppger fortfarande att det bara var ett par ruttna ägg i korgen, eller i det här fallet grodor, och att hon själv inte hade en aning om svindlet och den olagliga partifinansiering som säkrade henne nya valsegrar med egen majoritet.



Aguirres två närmaste medarbetare i regionalregeringen var å enda sidan Ignacio González, nu ovillkorigt häktad samt Francisco Granados. Den senare är frihetsberövad sedan mer än två år och ertappades bland annat med att ha gömt en miljon euro i kontanter i sina svärföräldrars garderob. González misstänks för övrigt ha brukat sin egen 90-årige far som bulvan, vilket lett till att den senare su belagts med husarrest.



Det är med andra ord en öronbedövade grodsång för tillfället i Madridsträsket. Men Esperanza Aguirre har effektiva hörselskydd och finner ingen anledning att avgå från sin nuvarande fullmäktigepost.