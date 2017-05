Publicerad 2017-05-15 06:59

Den spanska kungafamiljen har under lång period haft en privilegierad status där bland annat massmedia hållit tyst om diverse skandaler. Det gällde inte minst tidigare kungens otaliga snedsprång. Kungahusets mediala immunitet upphörde dock i samband med kungens ökända elefantresa till Botswana, efter vilken han tvingades be offentligt om ursäkt. Då publicerade medier information om hans romans med den dansa princessan Corinna och sedan dess har Juan Carlos gloria hamnat rejält på sned.



Sedan Botswanaresan har en rad andra kungaskandaler blivit allmän kännedom. Tidningen El Español har med anledning av jubiléet publicerat en artikel som påvisar att Juan Carlos och Sofias äktenskap endast var lyckligt i cirka tio år. De gifte sig i Aten 1962, efter att grekiska prinsessan Sofia avsagt sig sin plats i den grekiska tronföljdsordningen och konverterat till katolicismen. Efter att Juan Carlos utsågs till efterträdare av Franco 1967 var kronprinsparet underställda diktatorns strikta kontroll. Så snart Franco dog och Juan Carlos kröntes 22 november 1975 började dock äktenskapet gnissla.



Sofía upptäckte Juan Carlos otrohet första gången på det kanske mest smärtsamma sättet. Det ska ha varit strax efter Juan Carlos kröning och när Sofia dök upp oanmäld i Toledo med de tre barnen, för att överraska monarken. Där fann hon sin make med en känd skådespelerska och sångerska. Drottningen blev så uppörd att hon reste direkt med barnen till Indien, för att besöka sin mor. Media skildrade det som ett planerat familjebesök.



Kungaparets relation var efter det inte detsamma och långt från att försöka reparera äktenskapet radade Juan Carlos upp den ena romansen efter den andra. De krävde flera gånger både säkerhetstjänstens ingripande och de spanska mediernas medhjälp, för att inte läcka ut.



Juan Carlos och Sofia höll under årtionden skenet uppe och visade sig tillsammans i officiella sammanhang, men levde i praktiken separerade. Deras 50-årsjubileum kunde inte ha varit bittrare, då det sammanföll med Corinna-skandalen.



Kungens abdikation 2014 ser dock ut att fungerat som en viss balsam för Juan Carlos och Sofías relation. Redan vid ceremonin i Madrid 19 juni kunde man se Sofia ge Juan Carlos en öm kyss på kinden på kungapalatsets balkong och de senaste åren har kungaföräldrarna sammanstrålat vid flera tillställningar. Senast var det i Oslo förra veckan, med anledning av kung Håkons 80-årsfirande.



Tronskiftet och krisen som spanska kungahuset varit indragen i har medfört en rad förändringar. En av de främsta är att Felipe lärt sig att inte behandla sin drottning som den förre monarken.



