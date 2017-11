Publicerad 2017-11-19 06:59

- Jag är född i en telåda, säger Cecilia med ett skratt, och uppvuxen bland te- och kaffesäckar. Min farfar Hilmer Hansson grundade Sibyllans Te- och Kaffehandel 1916. Det var naturligt för mig att fortsätta familjetraditionen. Att det skulle bli i Fuengirola hade jag kanske inte trott från början.



Sedan två år tillbaka driver Cecilia och hennes man en te- och kaffebutik i Mercacentro som ett utpräglat familjeföretag med gedigen branschkunskap och orubbligt kvalitetstänkande.



På 1910-talet i Sverige var det inte många som drack te. Därför var kaffe det viktigaste när Hilmer Hansson öppnade sin butik på Sibyllegatan 35 i Stockholm. Företaget expanderade snabbt och ett par år senare anställde han sina bröder Sixten och Wilhelm i företaget. Då började man också rosta kaffe själv, vilket inte var så vanligt på den tiden.



Sir Williams efter Wilhelm

Året 1936 öppnades en Kina-butik med presentartiklar, kinesiskt och japanskt te- och kaffegods. I början på 50-talet kom ett uppsving i tehandeln och farfar Hilmer komponerade Sir Williams Tea Blend. Namnet tog han för att glädja sin bror Wilhelm. Denna blandning har blivit Sibyllans kännemärke och är en av Cecilias mest populära blandningar hos svenskarna här på kusten.

- Blandningen är fortfarande hemlig, lite svart och lite grönt spetsat med blommor i vitt och rött, mer kan jag inte säga, erkänner Cecilia.



1952 efterträdde sonen Frank fadern som huvudman och numera, ett halvt sekel senare, drivs företaget av Franks son Jörgen tillsammans med sina två systrar, varav Cecilia är den ena.

- Som barn lekte jag och min syster i kaffelagret och gun-gade i blandningssållen, minns Cecilia. När jag var 16 år började jag i Kina-butiken och efter studier var jag tillbaka igen 1979 och arbetade i kaffeavdelningen. Jag lärde mig alltså branschen vartefter jag växte upp.



Cecilia träffade sin man Hamed i Stockholm 1976. Tillsammans har de två söner, den äldste, Hakim, är verksam som fjärde generationen inom Sibyllan i Stockholm och den yngste, Omar, går på gymnasiet i Svenska skolan i Fuengirola.



Flytt till Fuengirola

Från Sibyllegatan i Stockholm till Saluhallen i Fuengirola, hur gick det till?

- Vi var på semester första gången 1992 på Costa del Sol och tyckte att Fuengirola var en lugn och fin stad, dessutom fanns det en svensk skola här, berättar Cecilia. Vi var här regelbundet och förberedde flytten. 1997 köpte vi hus och hösten 2000 fick yngste sonen plats på Svenska skolan så vi bestämde oss, nu eller aldrig.



Att de skulle öppna te- och kaffehandel stod klart från början och när de funnit lokalen i saluhallen slog de till.

- Saluhallen ligger centralt och är ett naturligt inköpsställe för te och kaffe. Det hela tog ett par år att planera men i juli 2000 öppnade vi butiken som vi hjälps åt att driva, säger Cecilia.



Idag finns i den lilla butiken 125 tesorter, 11 bassorter kaffe, 15 olika blandningar plus oräkneliga specialblandningar för stamkunder med egen smak. Dessutom finns kryddor, olika sorters socker, kanderad ingefära (mycket efterfrågad bland engelsmän och svenskar), ris och tillbehör som silar, muggar, kannor, burkar samt choklad och karameller. Allt detta på knappa nio kvadratmeter! Sortimentet utökas ständigt alltefter efterfrågan.

- Det finns i princip ingen lösviktmarknad för te här, säger Cecilia. En sorts svart och en sorts grönt te utgör nästan hela utbudet. Det mesta som säljs är torra örtteer och tepåsar.



Det har Cecilia inget till övers för, inte heller för det sätt som kryddor säljs på i de öppna marknaderna.

- Man skall inte låta kryddor ligga öppet i solen och bli dammiga. Det är viktigt att lagra te och kryddor lufttätt, mörkt och torrt, påpekar Cecilia.



I hennes butik förvaras te och kaffe i klassiska te- och kaffeburkar från farfars tid medtagna från Sverige. Karameller och socker frestar i gammaldags liggande glasburkar. I butiken finns också en modern kaffekvarn i gammal stil i vilken hon dagligen mal färskt kaffe åt sina kunder.



Lösviktste ovanligt i Spanien

- Fördelningen av kunder är jämn mellan skandinaverna. Spanjorerna kommer mer och mer för det här med lösviktste är en ny värld för dom, konstaterar Cecilia.



Det händer då och då att hon hör kunder som pratar svenska mellan sig och sen går fram och försöker säga vad dom vill ha på spanska. Cecilia svarar då på svenska, men kunden fortsätter på knagglig spanska innan tepåsen sjunker ner och dom utbrister: "Va, är du svensk! Vad gör du här?" Och sen är diskussionen igång.



Vad gäller te vill svenskarna gärna ha klassiker som Earl Grey eller riktigt svart te som Ceylon och Assam. Spanjorerna dricker mest grönt te eller örtte, smaksatta teer är ganska nytt för dom, men dom är nyfikna på att prova nya smaker.



Finnarna dricker inte bara kaffe utan köper lika ofte te och är tillsammans med danskarna de trognaste kunderna. Danskarna vet liksom svenskarna oftast vad de vill ha och köper mest te. Svenskarna köper lika ofta te som kaffe med den skillnaden att de gärna vill ha en kaffesmak som de känner igen hemifrån. Givetvis har Cecilia en blandning som motsvarar den svenska kaffesmaken. Norrmännen vill också ha en "skandinavisk" smak och köper mest kaffe.



Äldre människor dricker ju gärna kokt kaffe och Cecilias kaffemalare klarar även grova kokmalningar till "kaffepetter" därhemma.



Kaffe lagras inte i butiken utan rostas i Málaga. En gång i veckan kommer leverans från Málaga med kaffe speciellt rostat för butiken.



Te importerar Cecilia själv från olika leverantörer av vilka Sibyllan är en. 300 kg te köps in per gång och lagras bakom butiken. I utbudet finns självklart farfars klassiska Sir Williams och den populära smaksatta Guteblandningen. Hennes övriga storsäljare är smaksatta teer åt det fruktiga hållet.



Hur lagar man den bästa koppen te och kaffe?

- Vattnet är hårt och kalkhaltigt här på kusten vilket gör det svårt att laga ett gott te och kaffe. Man behöver starka sorter för det, svarar Cecilia.



Det bästa kaffet får man i en italiensk mokabryggare eller Bodums glaskanna därför att vattnet blir tillräckligt hett och man pressar ner kaffepulvret genom vattnet.



Olika dragningstider

Då man lagar te skall man se till att tebladen har tillräckligt med plats att svälla ordentligt, eftersom bladen sväller till det dubbla. Varje tesort har sin dragningstid, gröna teer drar fortare än svarta. Fruktteerna anpassar man efter sin egen smak, men minst 3-4 minuter bör de få lov att dra.



Vad dricker då en fackman helst själv?

- Mina favoriter är grönt te på sommaren och kryddteer med mjölk på vintern.



Det är mycket som ryms i denna lilla saluhallsbutik fylld till sista utrymmet med aromatiskt doftande te och kaffe, lägg därtill kunskap och kvalitetstänkande.



Cecilia har fortsatt familjetraditionen på ett nytt sätt och på en oväntad plats.