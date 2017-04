Publicerad 2017-04-30 06:59

Släpp aldrig, aldrig, in någon som inte förhandsanmält sin ankomst. Skriv heller aldrig under något papper eller någon blankett utan att du är hundra procent säker på vad det är du egentligen skriver på!

Dessa två viktiga råd kommer från konsumentombudsmannen Monica Berntsson. Efter åtskilliga år i sin befattning vet hon det mesta om olika former av lurendrejeri.



Den här typen av aktivitet handlar mer om att dom ställer intet ont anande människor i en utpressningssituation än om något olagligt. En seriös firma förhandsaviserar alltid sin ankomst med ett brev som förklarar motivet för besöket, förklarar Monica Berntsson.



Den nu aktuella händelsen inträffade en sen fredagseftermiddag (observera det strategiska valet av tidpunkt !) och så här gick det till:

Två uniformerade representanter för en gasfirma knackade på dörren till vår bostad. Utrustade med en stor plastmapp fylld med olika legitimationshandlingar från bland annat Junta de Andalucía, förklarade de att det var dags för inspektion av gasanläggningen.



Våra försök att slippa besöket med förklaringen att vi var mycket upptagna och att dom därför fick återkomma under nästa vecka avfärdades mycket bestämt. Inspektionen måste göras i dag eftersom vårt certifikat inte längre var giltigt.



Skruvade raskt bort gasen

Med stor motvilja, men utan någon som helst tanke på att något inte skulle stå rätt till, släppte vi därför in de båda herrarna. Snabbt som blixten kastade sig den ene över en av ventilerna som han skruvade bort innan han lika snabbt började såga med en bågfil i ett av rören. När vi då förklarade att vi inte tänkte betala för något arbete som vi inte beställt, fick vi till svar att det inte var vi som bestämde vad som måste göras. ?Ni kanske vill att vi ska lämna anläggningen som den ser ut nu, så att ni är utan gas över helgen??, tillade den ene dessutom aningen sarkastiskt.



Ställda mot väggen frågade vi då vad det hela skulle kosta och fick veta att slutsumman skulle landa på 223 euro. Mycket motvilligt gick vi med på att arbetet skulle slutföras, och skrev slutligen ut en check på det aktuella beloppet.



I efterhand har vi kontrollerat vad den här typen av arbete egentligen borde ha kostat. Reservdelarna som vi fick betala nästan 100 euro för skulle egentligen bara ha kostat en tiondel. Sluträkningen blev därför minst dubbelt så dyr som om vi själva anlitat en seriösare firma.



Det värsta med den här sortens aktivitet är alltså att det egentligen inte görs något olagligt. Bluffmakarna arbetar i stället i flera avseenden faktiskt med lagens hjälp! Så här ligger det nämligen till:



Eget ansvar

Enligt spansk lag måste varje förbrukare av gas kunna visa upp ett certifikat för den gasanläggning som används, och certifikatet får inte vara äldre än fem år. Observera i detta sammanhang att ansvaret för att certifikatet är giltigt åvilar användaren, alltså hyresgästen, inte hyresvärden, om du hyr din bostad!



För att förhindra monopol på tillsyn och underhåll av gasanläggningar finns också i spansk lag sedan 1992 en paragraf om att användaren själv får bestämma vilket företag han/hon vill anlita för att utföra tillsyn och utverkandet av certifikatet. Enda kravet är att företaget är licensierat för den här typen av arbete, och en sådan licens har i regel även bluffmakarna.



När någon eller några representanter från en licensierad gasfirma väl blivit insläppta i din bostad så är du sedan ganska maktlös. Vad som egentligen skulle göras är att representanten i lugn och ro tittar på anläggningen och sedan förklarar för dig om det förekommer något fel som måste åtgärdas. Han ska sedan ge dig ett kostnadsförslag så att du om du vill kan kontrollera priset med någon annan firma. Vad som i realiteten i stället brukar hända är att han gör som i vårt fall; kastar sig över anläggningen och börjar såga i något rör eller skruva isär någon ventil. Kostnadsförslag brukar presenteras först i samband med att notan ska betalas.



Var ogästvänlig

Det enda man kan göra för att skydda sig är att lyssna på Konsumentombudsmannens råd: Släpp aldrig in någon som inte förhandsaviserat sin ankomst!

Vad kan man då göra i efterhand?



Monica Berntssons råd är att fylla i en reklamationsrapport som bland annat skickas vidare till den myndighet som förnyar gasfirmornas licenser.



Om en och samma firma får upprepade reklamationer kommer firman att granskas extra noga när det blir dags att förnya deras licens.



Är det särskilt utlänningar som drabbas av den här sortens verksamhet och hur ofta förekommer den?

– Jag tror inte att utlänningar drabbas oftare än spanjorer. Samtidigt tror jag att många skäms för att dom låtit sig luras och därför aldrig gör någon anmälan vilket skulle betyda att lurendrejeriet förekommer mycket oftare än vad statistiken visar.