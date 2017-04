Publicerad 2017-04-02 06:59

Semana Santa i Málaga måste upplevas för att förstås. 39 ”cofradias” (religiösa föreningar eller brödraskap) genomför under påskveckan processioner genom stan. Tusentals män som på sina axlar, timme efter timme, bär upp de stora tronerna, en med Jesus och en med Jungfru Maria. Ackompanjerade av så kallade ”nazarenos”, iklädda ”capirotes” (spetsiga pappmössor), med standarer eller silverstavar i händerna. En rit för att fira minnet av Jesu död och en symbolisk framställning av hans lidande på sin väg mot korset. Varje ”cofradía”, varje enskild procession, representerar ett avsnitt i historien om Jesus födelse, liv och död.



I Málaga har man firat Semana Santa sedan 1487, året för de kristnas återerövring av staden.

—Alla städer har sitt speciella sätt att fira Semana Santa, berättar José Jiménez , huvudansvarig för El Cautivo, en av de religiösa samfunden i Málaga. Det speciella med Semana Santa i Málaga är att tronerna är så stora och tunga, den tyngsta väger uppåt sex ton, och att de bärs fram på axlarna.



José Jiménez fortsätter:

—En procession täcker hela gatan. Det är mäktigt, en verklig höjdpunkt på året. All denna rikedom som förmedlas till Málagaborna – som ett vandrande museum på gatan som alla kan ta del av.

Även om han tror att festligheterna för Málagaborna delvis väcker en patriotisk känsla, menar han att en utlänning kan njuta och uppskatta Semana Santa minst lika mycket.

—Vi ser det ju varje år och vet vad som väntar, säger José Jiménez.



Hörn bästa platsen

Befinner man sig i centrum går det inte att missa processionerna. Att stå på Alameda Principal eller Calle Larios, är en imponerande upplevelse, särskilt om man har turen att få uppleva två processioner som möter och hälsar på varandra. Här passerar processionerna under mer formella former än på de mindre gatorna.



Men varje malagueño har sin favoritplats, där upplevelsen av en eller annan anledning förstärks av omgivningen.

—Det bästa är att stå i ett hörn och se när hela ekipaget svänger, säger José Jiménez. Det är väldigt speciellt.

—Varje procession gör sig bäst på olika ställen i stan. Höjdpunkten för El Cautivo är när vi passerar El Puente de la Aurora. När vinden tar tag i den vita tunikan på Jesusfiguren ser det ut som om Jesus vandrar av egen kraft.



15 kilo på axeln

Totalt 512 män bär fram Jesus och Jungfru Maria i El Cautivos procession. Varje man bär cirka 15 kilo på sin axel. Processionen lämnar sitt ”stall” klockan åtta på måndagkvällen – Lunes santo. Elva timmar senare, klockan sju tisdag morgon, är man tillbaka och kan ställa ner tronen på marken. Under dessa timmar är det ingen vila, bärarna kan få i sig en snabb smörgås och lite vatten, inget mer. Men trots de extrema omständigheterna är väntelistan lång för att få delta.



Fransisco José Cabello Fernández är 32 år och har varit med och burit Jesustronen i 17 år.

—Vi arbetar 364 dagar om året för dessa 24 timmar, säger han. När stunden kommer för att gå ut i processionen har jag inga ord kvar, det forsar fram känslor.



Bakom processionerna går vanliga människor som ett löfte till Gud för en tjänst de bett om. El Cautivo är en av de populäraste. Förra året räknade man till nära 50 000 personer som gick efter tronerna. En del går barfota, en del med förbundna ögon eller kedjor runt fötterna.



TILLÄGG:



Starttider och rutt för påskprocessionerna i Málaga (2017):

http://www.laopiniondemalaga.es