Investeringstips, hälsoresor till Phuket och sedvanlig ironi om livet i allmänhet och svensk politik i synnerhet. Den annorlunda kombinationen av teman bjöds ett stort antal kustsvenskar på när Ian Wachtmeister hade show hos både Spansk-Nordiska Sällskapet AHN, Club Nórdico, Rotary samt på Los Naranjos Golf Club. Med sig hade han kollegan i företaget RubberBarons AB Per Nordblom samt artisterna Dery Rowlands och Pancho, som spelade och underhöll.



Skämt och allvar

—Det är viktigt att blanda skämt och allvar i livet, menar Ian. Han kan förstå att några uppfattar honom som oseriös, men det bekommer honom inte.

—Det kanske är en fjärdedel som inte förstår att man faktiskt kan vara seriös också, men dem är jag i vilket fall inte intresserad av att umgås med.



Hur underligt det än kan låta ägnar sig Greve Wachtmeister faktiskt åt att tipsa svenskar om smarta kapitalplaceringar.

—Jag kan lova dig att ingen svensk på Solkusten har sitt kapital optimalt placerat. De flesta är faktiskt ganska dåliga på att se efter sina egna finanser, fastslår Wachtmeister.



RubberBarons är representanter för en helsvensk avdelning inom EFG Bank, den tredje största banken i Schweiz. De knyter kontakter med svenskar både i hemlandet och utomlands.

—Vi har även varit på franska Rivieran, där vi blev mycket väl mottagna.

Ian rekommenderar speciellt en försäkringslösning, baserad på amerikanska livförsäkringar.

—Det går att nå en säker avkastning som inte är känslig för svängningar i varken räntan eller aktiemarknaden.



Men det är inte bara investeringsrådgivning som Ian ägnar sig åt.

—Via en av mina söner kom jag i kontakt med ett fantastiskt sjukhus i Phuket, där du kommer ut som ny efter två veckor. Du bor som på femstjärnigt hotell och kan både genomgå plastikoperationer, hälsokontroller och andra hälsoprogram. När jag själv testade stället fick jag både 55 födelsemärken och påsarna under ögonen borttagna som ingenting!



Priset har han ett starkt argument för:

—Om man är beredd att lägga 450 000 kronor på en ny bil så är det väl inget märkvärdigt att kosta på sig 65 000 kronor på sig själv och sitt eget välmående!



Fler besök

Besöket på Costa del Sol var det första av RubberBarons och kommer att följas upp av fler resor.

—Den här gången har vi mest presenterat oss och knutit de första kontakterna. Vi arbetar långsiktigt.



Det är däremot inte Ians första Spanienbesök.

—Jag var här första gången redan 1965. Då såg området betydligt annorlunda ut. Jag är speciellt förtjust i Cádiz, både staden och dess omnejd.

Ian Wachtmeister tillhör den kategori människor som inte lämnar någon oberörd. Han har många beundrare, men också många motståndare. I Sverige blev Wachtmeister rikskändis när han tillsammans med Bert Karlsson förde partiet Ny Demokrati rakt in i Riksdagen 1991. Även om äventyret inte blev så långvarigt ser han inte tillbaka på det som något misslyckande och än idag utövar han en slags politisk roll.

—Ny Demokrati fick som bekant 25 mandat och som vågmästarparti lyckades vi verkligen skaka om det politiska etablissemanget.



Trots den kritik som riktades mot Ny Demokrati menar Ian att omkring 80 procent av deras program i efterhand genomförts av de andra partierna.

—I den senaste valkampanjen stödde jag öppet Kristdemokraterna och deltog bland annat i två valmöten, tillsammans med Alf Svensson.



Politisk vändning

Wachtmeister jämför maktskiftet i Sverige med rivandet av Berlinmuren. Det utgör en politisk vändning och han är optimistisk beträffande den nya borgerliga koalitionen.

—Det man kan kritisera dem för är att de var så oförberedda på den förutsägbara attacken som kom från massmedia. Då omkring 80 procent av alla medier i Sverige är vänsterstyrda borde borgarna ha varit mer på sin vakt. Det var slarvigt av några ministrar att åka dit på obetalda tv-avgifter. Däremot borde de ha varit mer självsäkra när det gällde att försvara sig mot anklagelserna om svart arbetskraft, menar Ian.



Men mycket är som sagt positivt:

—Utnämningen av Anders Borg som finansminister och Carl Bildt som utrikesminister är mitt i prick. Maud Olofsson är den bästa tänkbara näringslivsministern och Fredrik Reinfeldt är ganska ”cool”.

En sak hade dock Ian gjort annorlunda:

—Självklart borde Reinfeldt ha utsett Alf Svenson till talman. Han hade varit idealisk på posten!



Wachtmeisters fortsatta politiska engagemang kryper fram när vi berör hans kommande födelsedag.

—74 är ingen ålder för en politiker..!



Men även om Ian fortfarande har många järn i elden och med glädje arbetar minst 40 timmar i veckan avslöjar hans strålande fysik att han också har ett mycket aktivt fritidsliv.

—Jag älskar att spela tennis, golf (hcp. 15,2), åka skidor och inte minst långfärdsskridskor.



Mer information på http://www.rubberbarons.se