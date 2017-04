Avenida Alcalde Clemente Díaz har varit avstängd i två månader. Renoveringen har kostat 2,6 miljoner euro. Foto: Ayto de Fuengirola

Publicerad 2017-03-30 18:00

Borgmästaren Ana Mula bjuder in Fuengirolaborna till den officiella invigningen av den restaurerade boulevarden. Mellan klockan 12 och 14 på lördagen blir det olika former av underhållning, för att fira en investering som kostat 2,6 miljoner euro.



En nära 500 meter lång sträcka och 15 500 kvadratmeter i centrala Fuengirola har fått en total ansiktslyftning. Under jord har vatten- och avloppsrören fyrdubblats och på ytan behålls antalet parkeringsplatser, men utrymmet för fotgängare utökas genom att avenyn nu endast har en fil i vardera körriktning.