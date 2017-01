Publicerad 2017-01-26 13:00

Astapa omfattar misstänkta byggbrott och korruption under den tidigare socialistiska borgmästaren i Estepona Antonio Barrientos. Utredningen har dock passerat fem olika tingsrättsdomare och har varit föremål för hård kritik, inte bara för att den dragit ut så långt på tiden.



Nedläggningen av misstankarna mot 18 av de utredda, som under åtta år levt under hot om åtal, kastar ytterligare skuggor över utredningen. En av de nu friade är advokaten och dåvarande byggrådet i Estepona Rafael Duarte, som tidigare även ingick i interimsstyrelsen i Marbella.



Utredningsdomaren motiverar de skingrade misstankarna i vikten av att kunna skilja på rimliga indicier om brott och rena spekulationer.