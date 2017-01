Publicerad 2017-01-25 13:00

Även om kallfronten och därmed elkonsumtionen avtagit når elpriset nya rekordnivåer. Genomsnittspriset per megawattimme är under onsdagen 91,88, euro, med en topp under den dyraste timmen mellan 21.00 och 22.00, på 101,99 euro. Det är 4,5 procent dyrare än dagen före.



Det rörliga elpriset utgör nära 40 procent av den sammanlagda elräkningen. Energidepartementet beräknar att genomsnittsräkningen för ett hushåll i januari kommer att vara åtta euro dyrare än normalt.



Elpriset i Spanien är det tredje dyraste inom EU, endast överträffat av Storbritannien och Irland.