Publicerad 2017-06-22

Spaniens rikaste kommun sett till inkomst är Pozuelo de Alarcón, med ett genomsnitt på 73 014 euro per år. På behörigt avstånd på andra plats följer en annan Madridkommun, Majadahonda (57 623) och på tredje plats återfinns San Cugat del Vallés, i Barcelonaprovinsen, med 53 767 euro per år.



Torrevieja har den lägsta medelinkomsten av de 123 jämförda kommunerna. Den ligger på 14 462 euro per år. I bottenskiftet finns flera kända turistorter som Fuengirola (18 225) och Benalmádena (19 849). Anledningen uppges vara dels att dessa orter är avhängiga av högsäsonger som endast omfattar delar av kalenderåret samt att den svarta marknaden är särskilt stor.



Siffrorna presenteras av statliga statistikinstitutet INE.