I oktober håller Robert Wells sin tredje konsert på Costa del Sol på fyra år. Han har just lanserat en ny skiva och ensemblem är denna gång dubbelt så stor som förra gången han uppträdde i Las Lagunas. Foto: Robert Wells

Publicerad 2017-09-08 06:56

Kustsvenskarna är inte bortskämda med svensk underhållning av högsta klass, men Robert Wells är ett uppfriskande undantag. Konserten i Las Lagunas blir den tredje på blott fyra år.

– Vi blev mycket glada över förfrågan att komma tillbaka. Publiken har varit mycket fin i Mijas. Denna gång utökar jag de medverkande till trion och hela the Vocalettes

Robert är van att dra fulla hus och hoppas åter på storpublik på Costa del Sol. Teatern i Las Lagunas rymmer omkring 500 åskådare.

– Vi kommer presentera så mycket vi hinner med från Rhapsody In Rock-turnéerna samt våra skivproduktioner.



Så sent som i augusti släppte Robert Wells en ny skiva. Den har han producerat i självaste Sun Studios, samma plats där Elvis spelade in sina låtar. Skivan heter ”Sun Studio Sessions”.

– Att spela in i Memphis är en dröm som gått i uppfyllelse. Vi var där i maj i år och spelade in. I studion stod Jerry Lee Lewis gamla piano. Vi har producerat en riktig Retro Blues, Rock och Boogie platta, berättar Robert entusiastiskt.



Robert Wells brukar ha ett intensivt program. I år är inget undantag.

– I juni hade jag för sjätte året i rad pianocamps för ungdomar. I övrigt har jag under sommaren varvat kyrkokonserter med sångerskan Sofia Källgren med rockkonserter med amerikanska musiker.



Hösten ska ägnas åt att lansera den nya plattan, men också till att utveckla Roberts pianoskola i Kina. Dessutom har han flera tv-projekt på gång.

– Vi jobbar på ett tv-format där man kan möta artister utan att dom skall behöva laga mat, snickra eller dansa, säger Robert skämtsamt.

– Men allvarligt talat så är vi ute efter att producera ett renodlat musikprogram. Dessutom har jag uppdrag av Sveriges Radio att från och till göra egna radioprogram lördagkvällar i P4. Programmet heter Jukebox och man kommer att kunna lyssna på programmen i efterhand via Sveriges Radios hemsida.



Robert Wells vill dock inte missa tillfället att hålla ännu en konsert på Costa del Sol, en plats som han älskar allt mer. Det är en kvällskonsert som startar klockan 21.30 lördag 14 oktober i Teatro Las Lagunas, i Mijas.



Biljettpriset ligger på mellan 30 och 50 euro. De kan köpas på följande platser. Nerja: La Sueca. Fuengirola: Unioptica samt Casa Concept. Mijas och Marbella: Loft & Roomers. Nueva Andalucía: Scandi Supermarket. Manilva: Bruno´s Car Rental. De kan även beställas via e-post henrik@eventhuset.es.