Stråtrövarna "Bandoleros" som härjade i Rondabergen på 1800-talet hade ett romatiskt skimmer över sig, då de främst stal från de rika och mäktiga. Den siste kände bandoleron kom från byn El Burgo, som har en unik festival. Foto: Ann-Christin Svenningsson

Publicerad 2017-09-08 06:58

El Burgo är en mycket trevlig liten by i den bergiga naturparken Sierra de las Nieves, som ligger där den slingriga vägen A-366 till Ronda från Coín korsar floden Río Turón. Gott om kräftor lär det finnas i denna flod. Invånarantalet är knappt 1 900 personer och byn är belägen 591 meter över havet. Redan på romartiden var El Burgo en viktig knutpunkt, som legionerna passerade på väg från Acinipo, som föregångaren till Ronda hette, till Málaga. Detta fortsatte på olika sätt under visigoter och morer, fram till år 1485 då El Burgo återtogs av Los Reyes Católicos.



Nästa spännande epok inleddes under slutet av 1700-talet då bandoleros, en form av stråtrövare, började härja i bergen runt Ronda. Operan Carmen utspelar sig delvis bland dessa bandoleros. El Burgo var en av de byar som rövarna ofta besökte och blev 1873 födelseplats för den siste bandoleron, Juan José Mingolla Gallardo, alias Pasos Largos. Hans öknamn, Långa Steg på svenska, kom sig av hans märkliga gångstil. Pasos Largos ägnade sitt liv åt tjuvjakt, stölder, fängelsevistelser med mera tills han 1934 blev dödad i en eldstrid med Guardia Civil. Han sköts vid grottan Cueva de Solpalmillo, inte långt från där han föddes. Numera står han som monument i El Burgo och har givit namn till en välkänd vandrarförening i Ronda.



Bandoleros hade en klar tendens att röva från de rika och skona, eller till och med hjälpa, de vanliga människorna. Likheten med Robin Hood är ganska uppenbar. Livet bland de dramatiska bergen i Serranía de Ronda och Sierra de las Nieves bidrog också till att det uppstod ett romantiskt skimmer kring rövarna.



El Burgo har sedan 2012 årligen genomfört ett tre dagars skådespel för att återskapa lite av miljön kring bandoleros. På feriaområdet bygger man upp tavernor, fängelse, kyrka med mera som de såg ut kring år 1840. Hundratals av byns innevånare klär sig i tidstypiska kläder. Mat lagas i stora grytor över öppen eld. Öl och vin serveras i lermuggar. Hästar och andra djur rör sig i området. Men den stora höjdpunkten är det drama, ”Pasión Bandolera”, som utspelas såväl bland publiken som på den uppbyggda scenen.



Alla skådespelare är lokala bybor. Dramat är indelat i akter, som var och en har ett specifikt tema. År 2016 innehöll programmet 16 akter plus ett antal separata uppträdanden. Ganska mycket spektakel, men så hållen också på från fredag kväll till söndag middag.



Historien handlar om Agustina, en enkel tvätterska, som av de giriga och ondsinta godsägarna drivs till att bli rövare för att frita sin man José, som är arriero, mulåsnedrivare. Han har tillfångatagits på order av godsägarna, som styr den lokala militären. Guardia Civil bildades först år 1844, innan dess var det soldater som stod för ordningen. Nåväl, Agustina lyckas befria José och blir framgångsrik, Capitana de bandoleros. Romansen mellan Agustina och José blommar, men möter också svårigheter. Tragiken är inte långt borta. Men hela tiden kämpar Agustina för rättvisa och mot sociala och politiska missförhållanden.



Det mesta av spektaklet pågår inom det särskilda festområdet, främst uppe på scenen men även mitt bland publiken. Man riskerar till och med som åskådare att bli gripen av Capitán Pernales och hans soldater och bli kastad i det lilla fängelset. Fast frigivningen kommer snart.



Inne i byn händer det också saker ibland. Överfall med intensiv skottlossning blir mycket effektfullt inne på de smala gatorna. Krutlukten blir intensiv. Är man skotträdd ska man nog hålla sig borta från just den delen. Fast det smäller inte riktigt lika intensivt som det brukar göra i El Burgo på påskdagen, då man firar La Quema de Judas.



Mat och dryck är det, som sagt, gott om på festplatsen. Billigt och välsmakande och vill man kan man för en liten slant köpa med sig några av de traditionella lermuggarna som tillverkats särskilt för Pasión Bandolera. Det är bra om man kan lite spanska, kan vara svårt att hänga med i dialogen annars. Men det ordnar sig nog ändå, mat och dryck, krutrök och fingerade knivslagsmål behöver knappast någon översättning!



Årets Pasión Bandolera äger rum 13-15 oktober. Programmet varierar mellan dagarna, med mest aktiviteter under lördagen. Årets detaljprogram finns i skrivande stund ännu inte tillgängligt, men kommer på Internet i god tid innan festligheterna. Håll utkik på www.elburgo.es



Per Johan Svenningsson