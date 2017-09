Publicerad 2017-09-08 07:00

Mer än 75 miljoner utländska turister besökte Spanien rekordåret 2016. I år väntas mer än 80 miljoner. Intäkterna utgör i dagsläget elva procent av Spaniens sammanlagda bruttoinlandsprodukt och den inhemska turistsektorn sysselsätter mer än 2,5 miljoner människor.



Spanien gynnas sedan flera år av oroligheter i ett flertal andra traditionella turistdestinationer som Egypten, Tunisien och även Turkiet. Turistboomen grundar sig med andra ord mycket i andras olycka snarare än på Spaniens egna meriter. Visst har landet mycket att erbjuda och en väl utvecklad turistnäring, men det verkar samtidigt som om turistsektorn nu drabbats av växtvärk.



Allt fler menar att Spanien överskridit den mängd besökare som landet klarar av att assimilera. José Luís Zoreda, talesman för turistsektorns branschorgan Exceltur, håller delvis med i en intervju i El País.

– Den hållbara gränsen för turister i Spanien har inte överskridits rent generellt, men däremot finns det specifika områden som åtminstone delar av året nog sprängt de önskvärda nivåerna.



Exceltur stöder därför initiativ som det som nyligen tagits av regionalstyret på Balearerna. Där har de satt ett specifikt tak på 623 624 turistbäddar och målet är att denna siffra successivt ska krympas till drygt en halv miljon. Ett sådant tak existerar sedan ungefär 15 år på Kanarieöarna.



I både Barcelona och på Balearerna har lokalbefolkningen börjat protestera mot att de trycks undan av turistströmmen. Uttrycket ”turistfobi” har myntats under sommaren och enligt en färsk enkät som gjorts av Barcelona kommun anger nu en majoritet turismen som deras främsta bekymmer.



Flera manifestationer har varit våldsamma. Turistbussar och uthyrningscyklar har fått däcken punkterade. I fritidshamnen i Palma de Mallorca har demonstranter kastat rökbomber mot fritidsbåtar samt öst konfetti över turister på uteserveringar.



Bakom de mest våldsamma manifestationerna ligger en katalansk ungdomsrörelse kallad Arrán. De har länkar till antikapitalistpartiet CUP, som har vågmästarroll i regionalparlamentet och därmed särskilt stort inflytande i Katalonien. Arrán ligger bland annat bakom hotfulla slagord mot turister, som de delar friskt på sociala nätverk. En annan kampanj har varit klistermärken som satts på hyrbilar med texten ”Detta fordon är överflödigt”.



De radikala protesterna har splittrat de politiska partierna. Några kritiserar aktionerna i hårda ordalag medan andra visar sig mer förstående och blir då anklagade för att inte ta tydligt avstånd från våldet.



Problemet med växande massturism har funnits länge, inte minst i Barcelona. Borgmästaren Ada Colau (Barcelona en Comú) införde som en av sina första åtgärder när hon kom till makten 2015 ett totalt stopp för nya hotellbäddar. Hon har även förklarat öppet krig mot det stora antalet semesterlägenheter som hyrs ut svart och ställer ledande hyresportaler som Airbnb till svars.



Under första halvåret 2017 har antalet turister som valt att hyra privat i Spanien ökat med hela en miljon. Enligt den statliga turistenkäten Frontur uppgick antalet privatboende turister mellan januari och juni till uppemot fyra miljoner, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med samma period förra året. Siffran inkluderar visserligen boende på campingplatser och lanthus, men den övervägande delen utgörs av turister som hyr privatlägenheter.



Spanien tog emot sammanlagt 35,3 miljoner utländska turister under första halvåret. Andelen boende på traditionella hotell är därmed fortfarande övervägande störst, men privatuthyrningen är den som ökar särklassigt mest och uppges redan ha gått om hotellen i några enskilda områden.



Det växande utbudet av turistlägenheter utgör inte bara en allt mer svidande konkurrens för hotellen. Det har också som konsekvens att det i många områden blir allt svårare att finna vanliga hyresobjekt på långtid. Barcelona är det mest omtalade exemplet, men även i centrala Málaga har det blivit närmast omöjligt att finna vanliga hyresbostäder.



Lokaltidningen Diario Sur intervjuar en representant för den ledande hyresportalen idealista.com. Carlos Rueda berättar att Málaga är den tredje staden i Spanien där det är svårast att finna fast boende, efter Madrid och Barcelona. Många 30- och 40-åringar som genomgår skilsmässa tvingas flytta tillbaka till sina föräldrar. Ett annat exempel är att företag i teknologiparken PTA måste husera en stor del av sina anställda på hotell.



Allt fler hyresvärdar finner att det är betydligt lönsammare att hyra ut på korttid till turister. Det leder till att utbudet av fasta hyresobjekt sjunker. Den växande andelen turistlägenheter i specifika områden innebär samtidigt att rena turistghetton bildas. Det handlar som regel om attraktiva områden för promenader, restaurangbesök och shopping, men där utbudet av exempelvis livsmedelsbutiker är obefintligt.



De som drabbas värst är lokalbor i de aktuella områdena, som ser hur deras barndomskvarter omvandlas på ett för dem icke önskvärt sätt och som gör det allt svårare att bo kvar. Många väljer att flytta och lokalbefolkningen ersätts till övervägande del av utlänningar som bor tillfälligt. Andra lokalbor väljer att protestera allt mer högljutt. Omkring 200 personer demonstrerade i mitten av augusti vid stranden i La Barceloneta, vid den katalanska huvudstaden, mitt bland semesterfirarna.



Till skillnad mot Barcelona och Balearerna förefaller Costa del Sol inte ha överskridit de hållbara gränserna ännu, även om Málaga som sagt brottas med sina bostadsproblem. Det som istället rör upp känslorna på västra Costa del Sol i allmänhet och Marbellaområdet i synnerhet är den så kallade skräpturismen. Den syftar på inte minst britter, som lockas med billiga semesterpaket som inkluderar inte bara resa och boende - utan även sprit!



Skräpturismen har flera ansikten. Den är dels anstötande i den bemärkelsen att kraftigt berusade och lättklädda personer ofta ses mitt på dagen i frekventerade områden. Dels är den direkt störande för personer som råkar bo nära, eller i samma område som de värsta röjarna.



De flesta förseelser är av lindrigare slag men Marbella har de senaste månaderna skakats av flera våldsamma incidenter som väckt stor oro. De flesta har kopplingar till konsumtion av både alkohol och droger.



Ett flertal personer skadades 28 maj när två britter kastades ut efter bråk på Ocean´s Club vid nöjeshamnen Puerto Banús. Männen var påverkade av både alkohol och narkotika och styrde sin stadsjeep mot ett flertal personer på trottoaren vid Avenida de Lola Flores. De jagades sedan av Guardia Civil ut på kustvägen och i höjd med Centro Forestal Sueco, vid Golden Mile, kom de flyende över i mötande körriktning och orsakade en seriekrock.



En kvinna som fött barn endast tolv dagar före fick allvarliga ryggskador medan hennes dotter, som också färdades i bilen, mirakulöst nog klarade sig oskadd. De två männen, iförda endast badbyxor och sandaler, greps när de försökte fly till fots mot stranden.



Många av de incidenter som registreras inträffar i just Puerto Banús. Svenska Jill Lindberg är veteran bland företagarna i hamnen med sin restaurang Los Bandidos, som i höstas firade 30 år. Hon menar att det alltid varit mer eller mindre stökigt på sommaren.

– Svensexorna och möhipporna är rent förfärliga, men skadar ju i grunden inte någon. Däremot har både vi och några andra restauranger i hamnen valt att inte släppa in dem. Vi säger helt enkelt att det är fullbokat, förklarar hon.



Enligt Jill Lindberg har debatten om turiststöket eskalerat i sociala nätverk betydligt mer än i verkligheten. Fast hon medger att det är ett växande problem.

– Det är fråga om en organiserad form av paketresor för att supa, främst riktad till den brittiska marknaden. Den har tydliga namn som ligger bakom, men tyvärr är det mäktiga reserarrangörer som tjänar stora pengar och inte bryr sig ett dugg om den negativa inverkan det har på den lokala sektorn.



Hon nämner Hotel Pyr Marbella som en nyckelplats som samlar den absolut billigaste och sämsta formen av turister, ”drägg”.

– Arrangörerna erbjuder paketresor som inkluderar flyg, fyra nätters logi, drickvouchers på olika barer samt inträde till Ocean´s Club för knappt 250 euro. Tacka sjutton för att de kommer!



Jill Lindberg berättar om kollegor som drabbats betydligt värre än hon, då hennes restaurang ligger i första ledet i östra delen av hamnen. En känd juvelerare har sitt skyltfönster intill Ocean´s Club och får utstå stök, kiss och spyor utanför sin butik. Företagaren har bildat en protestgrupp och presenterat en skarp protest till kommunledningen.



Jill har sin egen lösning på problemet, även om den är svår att driva igenom.

– Alla verksamheter borde höja sina priser. Både hotell och restauranger. På så vis håller vi borta den billigaste turismen. Men det ska naturligtvis gå i hand med högre service, det gäller att anstränga sig, menar hon.



År efter år upplever Jill Lindberg att verksamheterna i Puerto Banús dumpar sina priser. De kör stora erbjudanden på bekostnad av kvaliteten och det bidrar till att nivån på klientelet sjunker.

– Några följer mitt exempel. Till och med populära pizzerian Picasso har i sommar höjt sina priser, poängterar Jill.



Skräpturism behöver dock inte nödvändigtvis vara likvärdig med billiga priser. Vissa anläggningar tar riktigt bra betalt för vilt festande. Ett exempel är Hotel Sisu, mellan Puerto Banús och San Pedro Alcántara. De uppges hålla sprit- och sexorgier närmast dygnet runt, ackompanjerade av musik på högsta volym. En flaska champagne vid poolområdet kan kosta flera tusen euro. Hotellet, som granskats i en dokumentär i spanska tv-kanalen Cuatro, har dessutom flera privara lägenheter i det angränsande lägenhetskomplexet. Där uppger pensionärer och barnfamiljer att de lider inte bara av ljudnivån från hotellet utan även vilt festande vid den egna simbassängen.



I tv-programmet på Cuatro intervjuas bland annat socialistiska turistrådet i Marbella Javier Porcuna om stöket. Porcunas ytterst veliga svar har skjutit liv i spekulationerna om att hotellägarna har några slags band med kommunledningen, som gör att lokalstyret ser mellan fingrarna.

– Problemet är relativt och eventuellt stök måste naturligtvis styrkas, säger Porcuna och hänvisar vidare till festtillstånd som han först säger att Hotel Sisu har, för att omedelbart därefter medge att denna typ av tillstånd ej existerar samt att det förnyas varje år…



Även om kommunledningens agerande när det gäller det aktuella hotellet förefaller lämna en del övrigt att önska har den annonserat skärpta regler i sommar, bland annat mot allt för lättklädda turister på gator och torg. Dessa ska tillrättavisas av lokalpolis och i den händelse att de inte åtlyder kan polisen utfärda böter på upp till 500 euro, men inte för lättkläddhet utan trots mot polisman.



Skräpturismen från främst Storbritannien har blivit trendig och inte nog med att allt fler agerar hämningslöst, de skryter dessutom om det.

– Det finns en förfärlig serie i England kallad ”Marbs”. Den skildrar de brittiska rötäggens liv i Marbella med omnejd och dessa deltar frivilligt i programmet och är stolta över sin livsstil, berättar Jill Lindberg.



I Marbellas gamlas stadskärna ligger svenskägda hotellet Town House. Receptionisten Linda-Marie Fernqvist upplever att det skett en stor förändring – till det sämre.

– Vi lever ju av turismen, men det finns olika kategorier och alla vill ju att det ska vara städat och trevligt på våra gator.



Linda-Marie menar att det patrullerar betydligt färre poliser på gatorna i centrum, jämfört med tidigare.

– Det märks tydligt. Om polisen var mer närvarande skulle de säkert kontrollera och tillrättavisa allt för lättklädda eller berusade turister.



På Town House följer de debatten om turistfobin med intresse. Linda-Marie Fernqvist säger att hon har viss förståelse för dem som demonstrerar mot massturismen.

– Det är naturligtvis ett problem för dem som bor i området och som vill leva ett normalt liv utan att störas av allt för stökiga turister.



Som hotellföretagare är de också insatta i debatten om den växande konkurrensen från privatlägenheter, även om Town House inte drabbas nämnvärt.

– Faktiskt inte. Vi har samma höga beläggning under högsäsong som tidigare. Det är möjligt att vi drabbas i viss utsträckning under lågsäsong, men det är svårt att bedöma, menar Fernqvist.



Det rör sig om flera olika ansikten av samma mynt. En starkt växande men kanske också skenande turism, som riskerar att förvandla det som kommer från Spaniens guldhöna till ren äggröra.



FAKTA



Spanien tog 2016 emot sammanlagt 75,6 miljoner utländska turister. Det var 7,5 miljoner fler än 2015, som också var rekordår.



Britterna är den särklassigt största enskilda marknaden, med 17,8 miljoner besökare (23 procent, följt av fransmän (11,4 miljoner), tyskar (11,2 miljoner) samt nordbor (5,2 miljoner).



Den största marknaden utanför EU är USA, som hade två miljoner besökare, följt av Ryssland med en miljon.



De japanska turisterna uppgick förra året till ”endast” 470 000 och är snart i nivå med kineserna, som uppgick till 370 000 besökare.



Den region som tog emot flest utländska turister var Katalonien, med 18 miljoner. Kanarieöarna och Balearerna hade exakt lika många besökare, 13,29 miljoner medan Andalusien upptar fjärdeplatsen med 10,6 miljoner och Valencia med 7,8. Madrid hade 5,7 miljoner utländska turister.



Av besökarna tog 63 procent in på hotell, 10,9 procent hyrde lägenhet privat och drygt 20 procent hade eget boende.



Drygt 60 miljoner anlände till Spanien med flyg, 13 miljoner med bil eller buss, 1,5 miljoner per båt och drygt 364 000 med tåg.



Källa: Instituto Nacional de Estadística