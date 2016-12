Lena Ottosson och Mikael Jönsson på Svenska kyrkan Costa del Sol förnekar bestämt att någon skulle ha portats på julafton, eller vilken som helst annan dag från kyrkan. Foto: SWEA Marbella.

Publicerad 2016-12-27 16:41

Artikeln i tisdagens DN är ytterligare en som hakar på den nyutgivna boken ”Pensionärsplaneten”, av Anna Gavanas. Baserad på intervjuer med omkring 200 spaniensvenskar innehåller studien även en del negativa aspekter om livet i Spanien, som flera svenska medier snabbt tagit tillvara på.



DN:s Hans Arbman hänvisar också i sin artikel till boken och citerar Gavanas, men beskriver också en händelse som inte har med boken att göra, men som väckt bestörtning. Utan att ange varken namn eller år beskriver Arbman hur hemlöse ”Kalle” av ”prästfrun” nekats tillträde till Svenska kyrkan på självaste julafton, med hänvisning till att ”Det är slutet sällskap ikväll”.

– Det är inte med sanningen överensstämmande och djupt orättfärdigt, säger Svenska kyrkans präst på Costa del Sol sedan drygt två år Mikael Jönsson till Sydkusten. Församlingen har även känt sig föranledd att lägga in en dementi på kyrkans Facebooksida.



Mikael Jönsson uppger att ingen från Dagens Nyheter kontaktat dem för att styrka informationen. Det ges en framträdande plats i andra stycket, trots att det inte har någon relation till övriga artikeln som berör boken Pensionärsplaneten.



Mikael Jönsson är inte den vars goda humör lätt sargas, men han medger att det känns tråkigt att det sprids denna typ av falska rykten.

– Svenska kyrkan på Costa del Sol stänger inte ute någon och ger varje år stöd till ett stort antal yngre och äldre svenskar som är i behov av tak över huvudet, förnödenheter, hemresa, sällskap och ett lyssnande öra, lyder en kommentar som publicerats av Mikael Jönssons fru och assistent i kyrkan Lena Ottosson.



Mikael fyller i.

– Jag vet faktiskt inte vem denne Kalle skulle kunna vara. Vi har en svensk hemlös man som besöker kyrkan regelbundet och han var här på julafton och åt så det räckte. Vi erbjöd honom även logi, men han avböjde då han menade att det var så fint väder.



Sydkusten har under hösten skrivit flera gånger om kyrkans hjälpverksamhet med bland annat matpaket till behövande i Málaga varje vecka. Prästfrun Lena Ottosson fick så sent som 12 december ta emot en utmärkelse på spanska ambassaden i Stockholm för sina kåserier om livet i Spanien.



Vi har försökt kontakta Hans Arbman för en kommentar, men DN har begränsad telefontid under mellandagarna. Deras artikel finns att läsa här:

