Publicerad 2017-09-08 06:52

Lokalavdelningen anordnar varje år en välgörenhetsbal. Förra året blev det ett överskott på mer än 3 000 euro till välgörande ändamål i Fuengirola. Merparten av medlen gick till matkassar (värda 100 euro styck) åt enskilda familjer med ekonomiska svårigheter som orden fått kontakt med genom de sociala myndigheterna i kommunen. Odd-Fellow kunde även hjälpa organisationen ASPI, som förser ett 40-tal familjer i Málagaprovisen med livsnödvändiga basvaror.



Odd Fellow är en av de största ordnarna i världen och har en broderloge i Fuengirola sedan 2003, med medlemmar från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Syftet med orden är att arbeta för en fredlig samexistens och att hjälpa människor i behov var som helst, oberoende av etniska förhållanden, religion, födelseplats och liknande.



Årets välgörenhetsbal på Costa del Sol hålls lördag 18 november i Hotel Ilunion Hacienda del Sol, vid Mijasvägen. Det är öppet för allmänheten och kostar 55 euro per person. Förutom canapéer och trerätters supé blir det underhållning och dans samt välgörenhetslotteri med mycket fina priser, skänkta av sponsorer och medlemmar.



Klädseln är kostym eller smoking. Anmälan och förfrågningar kan göras fram till 11 november till Per Eric Ovenberger på telefon 639 653 340, eller via e-postadressen bjensen@jensen-localization.com. Övernattning är möjlig på hotellet Puerta del Sol till mycket subventionerat pris.



B-A Johansson